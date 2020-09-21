協助索羅門群島清理二戰軍火 英澳拆彈專家炸死

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（法新社索羅門群島荷尼阿拉21日電） 索羅門警方今天說，兩名來自英國和澳洲的拆彈專家，在索羅門群島協助清理二次世界大戰未爆彈時死於爆炸。

警方說，爆炸意外發生在20日下午，地點在索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara），兩名外國人送往醫院後死亡。

正在整理索羅門群島未爆彈資料庫的慈善團體「挪威民眾救援組織」（Norwegian People's Aid, NPA），證實旗下兩名工作人員死亡。

NPA說，兩名工作人員分別是英國公民艾特金森（Stephen "Luke" Atkinson）及澳洲公民川特．李（Trent Lee）。

NPA發布聲明表示：「這是一個悲痛的事故。到目前為止，我們知道已經發生一起具有致命結果的爆炸意外。」

聲明中說：「我們現在首要任務是向罹難者的親戚和同事提供協助，並釐清事故的始末。」

NPA說，這次「毀滅性」爆炸意外調查期間，他們在索羅門群島一切作為已經暫停。

索羅門群島是二次世界大戰時、盟軍和日軍激烈交戰的地方，衝突結束後，他們在索羅門群島丟棄大量的炮彈、地雷和其他彈藥。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP