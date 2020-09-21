字節跳動：TikTok Global將進行IPO

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（法新社北京21日電） 中國「字節跳動」公司繼周末宣布達成免讓TikTok在美關閉的交易後，今天表示TikTok Global將首次公開募股（IPO）。

字節跳動（ByteDance）這項獲美國總統川普首肯的交易，將讓矽谷巨擘甲骨文（Oracle）成為短影音程式TikTok的數據夥伴，美零售巨擘沃爾瑪（Walmart）則是商業夥伴；達成協議後，TikTok在美新公司名為TikTok Global。

字節跳動今天在社群媒體發表聲明，TikTok Global打算展開一輪小比例的Pre-IPO融資，融資後TikTok Global將成為字節跳動持股80%的子公司。

字節跳動另指出，TikTok Global董事會包含字節跳動創辦人張一鳴、美國零售業巨擘沃爾瑪的執行長董明倫（Doug McMillon）及字節跳動的多位現任董事。

知情人士透露，整筆交易價值一如先前外界預期，約在600億美元。

美國總統川普認為在美約有1億用戶的TikTok恐會把個資回傳中國政府而影響國家安全，8月14日簽署行政命令，給字節跳動90天時間出售TikTok在美業務。

字節跳動指出，目前TikTok Global的營運計畫不涉及任何程式演算法或技術的移轉；甲骨文公司能安全取得TikTok的美國原始碼。

至於有報導稱TikTok Global將付給美國財政部50億美元，字節跳動表示，這是根據公司收入與相關稅務所得出的估算，是公司未來幾年必須繳付的數額，與甲骨文、沃爾瑪達成的新公司協議無關。

© 2020 AFP