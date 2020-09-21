戴維斯壓哨三分彈 湖人絕殺金塊西區決賽2連勝

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（法新社佛州奧蘭多20日電） 戴維斯今天在湖人落後1分之際，率隊105比103氣走金塊，在NBA西區冠軍賽拿下2連勝。

美國職籃NBA西區冠軍賽，分區龍頭洛杉磯湖人首戰毫無懸念，126比114輕鬆擊敗第3種子丹佛金塊，在系列賽拿下開門紅，以1比0領先。

今天系列賽第2戰，湖人泰半時間位居領先，末節被金塊趕上，在比賽剩下2.1秒時，以102比103落後1分。握有最後一波球權的湖人把球發到戴維斯（Anthony Davis）手上，在他於三分線外出手命中後，湖人105比103險勝，在系列賽2比0領先。

湖人第一節在詹姆斯（LeBron James）三分球兩投俱中，7次出手命中5球，獨拿12分的帶領下，以29比21領先金塊。湖人上半場也在詹姆斯獨得20分的情況下，以60比50領先金塊10分。

金塊第3節將湖人得分壓低到22分，也把比分追近，但湖人打完3節仍以82比78領先。

終場前31.8秒，在約基奇（Nikola Jokic）籃下將球托進後，金塊101比100領先，但戴維斯切入跳投，讓湖人超前，此時約基奇單打戴維斯得手，金塊103比102領先1分，讓比賽進入最後高潮。

湖人的戴維斯今天攻下全場最高31分，詹姆斯有26分、11籃板的「雙十」成績，葛林（Danny Green）和卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）各有11分進帳。

莫瑞（Jamal Murray）獲得金塊這場比賽最多的30分，約基奇貢獻25分，波特（Michael Porter Jr.）則獲得15分。

© 2020 AFP