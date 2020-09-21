歐盟外長歡迎白俄羅斯反對派領袖訪布魯塞爾

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（法新社布魯塞爾21日電） 歐洲聯盟（EU）成員國的外交部長今天歡迎白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭來到布魯塞爾。目前歐盟正在準備制裁措施，以支持季哈諾夫斯卡婭對抗明斯克（Minsk）政權。

長年執政的白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在8月9日的爭議性大選後繼續掌權，此後白俄便陷入前所未見的示威潮。這些抗議活動遭當局殘忍鎮壓。

今天季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）與歐盟部長們舉行早餐會議後，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）告訴記者：「她向我們說明了白俄羅斯的情況。」

「我們對白俄羅斯人的勇氣和毅力真的印象深刻，特別是展現真正領導意識的白俄女性。」

「我們強調，我們會支持舉行全面性的全國對話，探究白俄人民自由公平選舉的權利。」

波瑞爾並重申，歐盟不承認魯卡申柯是白俄羅斯的合法總統。

歐盟與其他西方強權都拒絕接受白俄大選結果，表示這不是場自由公平的選舉；布魯塞爾當局並準備對魯卡申柯政權的成員，祭出資產凍結和旅行禁令等制裁。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）表示，他們斷定過去幾周白俄情勢毫無改善，「魯卡申柯用暴力對抗和平示威者，令人完全無法接受」。

馬斯說：「我們也必須處理歐盟應不應該也制裁魯卡申柯先生的問題，他得負起主要責任。」

強人魯卡申柯已經統治白俄超過25年。目前他除了出動安全部隊鎮壓抗議，並向長期以來的盟友俄羅斯求援。

© 2020 AFP