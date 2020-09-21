爆假帳疑雲 德國融資租賃商Grenke將委外查帳

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（法新社法蘭克福21日電） 提供中小企業融資的德國融資租賃公司格倫克（Grenke）近日遭投資專家指控加盟業務帳目造假。格倫克今天表示，將委任外部公司對帳目進行獨立審計。

專於放空的投資公司「總督研究」（Viceroy Research）英國籍成員裴林（Fraser Perring）上周發布64頁報告，指控格倫克的加盟業務帳目「若非刻意掩蓋假的現金持有，就是將數以百萬計歐元資金轉移給不明相關方，或兩者都有」。

格倫克強力否認這份報告內容。德國聯邦金融監管局（Bafin）則表示，將對格倫克是否涉及操縱市場展開調查。

裴林曾在2016年對德國支付服務商Wirecard發布警告，這家公司也在今年爆發假帳醜聞。裴林的報告上周公布後，格倫克在法蘭克福股市股價已幾乎腰斬。

總部位在巴登巴登（Baden-Baden）的格倫克今天發布聲明表示，將委由外部企業對公司過去的加盟權取得進行獨立審計，並調查當中是否讓格倫克獲得「好處」。

格倫克也已要求過去慣常委任的安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）進行另外的「特別審計」，以反駁假帳指控。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP