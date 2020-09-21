疫情警示降至最低層級 紐西蘭朝終結疫情邁進

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（法新社威靈頓21日電） 紐西蘭總理阿爾登今天將國內大部分地區針對2019冠狀病毒疾病的警示，降至最低層級，並稱紐西蘭正朝逐步終結疫情邁進。

阿爾登（Jacinda Ardern）宣布，今天深夜起紐西蘭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）警示，將降到4級警示中最低的1級，但最近出現疫情的奧克蘭除外。

阿爾登說：「我們共同的行動，讓疫情獲得控制。」阿爾登政府對疫情的因應，在國際間廣受好評。

這個決定代表着大型集會，諸如10月11日在威靈頓進行，由澳洲、紐西蘭國家隊交手的布雷迪索杯（Bledisloe Cup）橄欖球賽，可以在沒有限制的情況下舉行。

人口近500萬的紐西蘭，目前為止僅25人因染疫喪命，今天也沒有出現新的確診病例。

自3月底到5月底，紐西蘭實行嚴格的全國封鎖，讓該國102天沒有本土病例，因此據信在某個時間點，病毒已在該國徹底消失。

阿爾登表示，讓疫情在該國完全消失，仍是紐西蘭的目標。

她說：「衛生部完成的分析報告說明了，到這個月底，仍有5成的機會能完全消滅病毒。」

但阿爾登也表示，奧克蘭「需要更多時間」，才能消除上個月在那個150萬人的城市出現，難以根除的群聚感染。

她說：「這是疫情爆發的中心，這也是為什麼在這裡需要特別謹慎的原因。」

奧克蘭群聚感染的起源仍未知，但衛生當局表示，那與他們今年稍早經歷的病毒株不盡相同。

儘管那仍是個謎，阿爾登稱，廣泛的篩檢和有效的疫情調查，都讓疫情獲得控制。

© 2020 AFP