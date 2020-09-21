COVID-19全球逾96萬人病歿 確診破3100萬例

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（法新社巴黎21日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間21日11時（台灣21日晚間7時），全球至少96萬1531人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少3111萬400例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2108萬2500人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球20日通報新增3634人病歿、25萬1863起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1130死）、巴西（363死）與阿根廷（254死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計19萬9513人病故、681萬2332例確診，至少259萬671人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（13萬6895人喪生、454萬4629例確診）、印度（8萬7882人喪生、548萬7580例確診）、墨西哥（7萬3493人喪生、69萬7663例確診）及英國（4萬1759人喪生、39萬4257例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有95人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、玻利維亞（65人）、西班牙（65人）及巴西（64人）。

從區域來看，拉丁美洲與加勒比海地區共計32萬3894死、875萬9032例確診；歐洲地區共計22萬5515死、486萬5103例確診；美國與加拿大共計20萬8769死、695萬5933例確診。

亞洲共計12萬6056死、728萬4199例確診；中東地區共計4萬2423死、180萬4644例確診；非洲共計3萬3953死、141萬385例確診；大洋洲共計921死、3萬1110例確診。

© 2020 AFP