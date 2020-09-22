不靠氧氣瓶10度攻頂聖母峰 尼泊爾傳奇登山家辭世

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（法新社加德滿都21日電） 尼泊爾觀光部官員今天表示，知名尼泊爾資深登山家昂瑞塔辭世，享壽72歲。這位綽號「雪豹」的登山界傳奇人物曾創下10次不使用氧氣瓶攻頂世界最高峰聖母峰紀錄。

尼泊爾登山協會（Nepal Mountaineering Association）前主席昂謝靈（Ang Tshering Sherpa）是昂瑞塔（Ang Rita Sherpa）的摯友。他說，昂瑞塔在他女兒位於加德滿都（Kathmandu）郊外的家中辭世。

昂謝靈指出：「回顧他這一生，他是全球最強的登山家及明星，這是登山界的重大損失。」

尼泊爾觀光部表示，他對於登山界的貢獻將會被「永久銘記」。

自1996年至今，昂瑞塔保有不使用氧氣瓶，攻頂8848公尺高聖母峰（Mount Everest）最多次紀錄，1987年成為全球首個在冬季不使用氧氣輔助征服聖母峰的登山家，而他首次不靠氧氣瓶攀登聖母峰是在1983年。

昂瑞塔出生於聖母峰地區，還未成年的青少年階段，他就開始打工當挑夫，沒多久升級為嚮導，征服尼泊爾數個最高峰。

在締造1996年破紀錄成就的數年後，昂瑞塔開始肝病纏身，並因其他的病痛於2017年住院治療。

他的遺體暫放在加德滿都寺院，本周將舉行佛教傳統儀式喪禮。

根據具權威性喜馬拉雅資料庫（Himalayan Database），約200名登山家完成不使用氧氣瓶征服聖母峰創舉，但昂瑞塔的紀錄至今無人能匹敵。

昂瑞塔畢生攀登聖母峰24次，但大多數靠氧氣輔助完成。

© 2020 AFP