亞股隨美歐股市重挫收跌

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（法新社香港22日電） 亞洲股市今天延續前一天跌勢，隨着歐美股市重挫，終場收低。多國政府實施新防疫封鎖措施，對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第二波疫情，引發投資人憂心恐對經濟造成傷害。

另外，大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）病逝產生的遺缺，引發國會內部敵對氣氛，美國新振興方案在國會過關的希望日益渺茫。同時，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）質疑美國是否需要更多財政振興方案，這些因素都讓市場氣氛低迷。

隨着全球新增病例攀升，政府當局被迫採取行動，美國前食品暨藥物管理局（FDA）局長高特裡布（Scott Gottlieb）警告，美國秋冬可能會再經歷「至少一波（疫情）循環」。

馬德里爆發疫情的地區實施新防疫措施，85萬居民受影響；英國也祭出新防疫規定，英格蘭地區酒館、酒吧和其他餐旅業者必須在晚上10點打烊。依規定，餐旅業將只能提供桌邊服務，避免排隊及自助式取餐。

英格蘭中部和北部大部分地區已實施類似的封鎖措施。蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭預期也將很快公布各自新的防疫規定，

各國政府可能實施更多會重創金融經濟的防疫措施，令投資人不安。

美國總統川普經濟顧問柯德洛表示，美國經濟出現自我維持的強勁復蘇，新振興方案固然可能有助經濟，但不一定需要。「我不認為復蘇取決於那項援助方案」。

亞股今天的跌勢，較前一天的歐美股市跌幅收斂。

香港、上海、台北和雅加達股市跌幅至少1%，首爾股市則是挫跌逾2%；雪梨、新加坡、馬尼拉和曼谷股市也收低。

宏觀風險顧問公司（Macro Risk Advisors）創辦人兼執行長科納特（Dean Curnutt）警告，在不確定性當道下，股市恐會動蕩一段時間。

科納特告訴彭博電視：「市場憂心大選後，和選舉有關的不確定性將跟隨着我們一段時間。」

© 2020 AFP