全球逾96.5萬人病歿 確診染疫超過3130萬例

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎22日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間22日11時（台灣22日晚間7時），全球至少96萬5760人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少3137萬4240例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2133 萬8900人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球21日通報新增4188人病歿、26萬5437起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1053死）、阿根廷（429死）與巴西（377死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計19萬9890人病故、685萬8130例確診，至少261萬5949人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（13萬7272人喪生、455萬8068例確診）、印度（8萬8935人喪生、556萬2663例確診）、墨西哥（7萬3697人喪生、70萬580例確診）及英國（4萬1788人喪生、39萬8625例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有95人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（66人）、玻利維亞（66人）及巴西（65人）。

從區域來看，拉丁美洲與加勒比海地區共計32萬5373死、880萬1752例確診；歐洲地區共計22萬6237死、493萬4210例確診；美國與加拿大共計20萬9148死、700萬2792例確診。

亞洲共計12萬7220死、736萬6056例確診；中東地區共計4萬2781死、182萬2812例確診；非洲共計3萬4076死、141萬5448例確診；大洋洲共計925死、3萬1179例確診。

© 2020 AFP