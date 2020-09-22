印度選在中印邊界空域 試飛新購法制飆風戰機

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（法新社新德里21日電） 印度官員今天告訴法新社，新買進的法制飆風戰機（Rafale）近期已在與中國6月發生衝突的邊界地區空域做適應飛行的訓練。

印度砸下94億美元訂購36架飆風戰機，首批5架9月10日正式服役，國防部長辛赫（Rajnath Singh）表示，這些戰機是對印度敵人所傳遞「強力信號」。

不願具名的空軍高官告訴法新社：「飆風戰機已在我們的作戰區進行適應飛行一段時間，包括在拉達克（Ladakh）。」

中印雙方的部隊6月中旬在拉達克地區肉搏，造成20名印度士兵殉職。中方也承認有傷亡，但未透露確切數字。9月初邊界又傳事端，且是雙方對峙45年來首度在邊界傳出槍響。

印度宣布飆風戰機試飛不久前，中印軍方指揮官才剛舉行盼緩解邊界緊張的會談。

印方未透露飆風戰機是在何時展開飛行，但法新社攝影記者今天看到它們飛越拉達克首府列城（Leh）。

印度國防部在飆風戰機成軍典禮時就曾表示，戰機「已在作戰區域飛過以熟悉環境」，但當時未具體提到拉達克；印度國防部還表示，飆風戰機已和其他戰機機隊進行密集的聯合訓練，包括髮射先進武器。

© 2020 AFP