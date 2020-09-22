澳洲逾兩百頭鯨魚受困沙洲 救援人員和時間賽跑搶救

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（法新社雪梨22日電） 救援人員今天成功救出約25 頭擱淺在澳洲地處偏遠塔斯馬尼亞港口沙洲的領航鯨，希望未來幾天能救出更多擱淺鯨魚。

現場出動了約60名人員，其中包括志工、當地漁場工人都協助救援，可以看到他們涉水走向擱淺鯨魚，把它們推到比較深的水道。

政府野生動物生物學家卡里昂（Kris Carlyon）估計，擱淺的270頭左右領航鯨中，約90頭已經在昨天晚間死亡。

但各界仍希望稍早的救援行動能發揮作用，救出更多頭鯨魚。

公園和野生動物服務經理德卡（Nic Deka）說：「我們已經成功解救為數不多鯨魚，它們已經游回大海，現在正在擴大這種作法。」

儘管塔斯馬尼亞地區相當常發生鯨群擱淺事件，但這樣為數眾多的鯨群受困在當地已經十幾年沒看過了。

由於這些鯨魚只能以船靠近，因此可以接近它們的救援人員有限。救援人員必須克服寒冷下雨的天氣，以及港口異常的潮汐。

卡里昂說，許多半浮的擱淺鯨魚應該可以撐到他的團隊進行救援，這項救援行動由於天候惡劣，可能會持續好幾天。

卡里昂說：「對救援人員來說，天候很惡劣，但對鯨魚來說，卻很理想，這樣可以讓它們保持濕潤，讓它們保持冷靜。」

卡里昂表示，救援人員將先把這些鯨魚依照狀態分類，優先搶救比較容易抵達、狀況較佳的鯨魚。

© 2020 AFP