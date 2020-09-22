獲提名角逐諾貝爾獎 川普親致電2位北歐議員道謝

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（法新社奧斯陸22日電） 提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎的2位北歐國會議員今天透露，他們都接到川普親自來電，向他們表達感謝之意。

瑞典基民黨（Christian Democrats）國會議員傑卡布森（Magnus Jacobsson）在推特發文表示：「我和女兒前往馬廄途中，川普總統打電話來，謝謝我提名他角逐諾貝爾和平獎。」

傑卡布森還寫道：「我們針對中東和巴爾幹半島的和平進行一段不錯的談話。我祝福他的和平進程發展順利。」推文並附上一張川普微笑坐在辦公桌前通話的照片。

挪威進步黨（Progress Party）國會議員泰布林吉加德（Christian Tybring-Gjedde）也告訴法新社，他昨天同樣接到川普來電。進步黨是反移民的民粹右派政黨。

泰布林吉加德表示，川普這通電話「只是要謝謝我提名」，但他拒絕透露兩人對話細節。

泰布林吉加德說，川普此舉令他「驚訝」，「他這麼做真的很棒。我想不是每個人都會這麼做。他人非常好。」

泰布林吉加德和傑卡布森本月初宣布，他們已各自提名川普角逐2021年諾貝爾和平獎。

泰布林吉加德的提名理由是，川普在以色列與阿拉伯聯合大公國達成關係正常化協議上扮演角色。傑卡布森的理由則是，川普致力調解塞爾維亞與科索沃的緊張關係。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2020 AFP