疫情持續重創航空業 漢莎航空將擴大裁員

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航空業因疫情重創 漢莎航空擴大停飛與裁員（中央社法蘭克福21日法新電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）使旅行需求大幅下降，漢莎航空（Lufthansa）今天表示，該公司將擴大停飛、裁員。

法新社報導，這家德國的航空公司集團在聲明中表示，他們每個月損失約5億歐元（約新台幣173億元），夏季旅客訂位數雖上揚，但不久又往下滑。

為了降低成本，漢莎航空現在打算縮減目前約略800架的機隊，要在2025年前縮編150架，幅度大於先前宣布的100架。

漢莎航空同時表示：「先前宣布將裁撤約2萬2000個全職工作，如今還會再增加。」

該集團並未說明確切額外裁員人數，但消息來源指稱，數字大約是5000。

漢莎航空表示，他們將與勞方代表進行談判，「以限制必要性裁員的數量」。

管理階層同樣也受到波及，2021年第1季前將會刪減1/5的主管。

漢莎航空6月就曾接受德國政府90億歐元（約新台幣3117億元）紓困，免於走上破產一途。

但漢莎航空一再示警，說航空業正經歷前所未有的危機，政府雖出手紓困，他們仍需做出痛苦的撙節措施。

漢莎航空說，鑒於歐洲疫情擴大，「近幾周來，國際航空運輸的前景大大惡化」。

© 2020 AFP