空巴盼2035年推出氫動力商用客機

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（法新社巴黎21日電） 歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）今天宣示要在2035年前，讓全球第一架氫動力商用客機投入使用。

空巴執行長佛喜（Guillaume Faury）告訴「巴黎人日報」（Le Parisien）：「我們的目標是在2035年，成為第一家讓這種飛機加入服務的飛機商。」

佛喜表示，脫碳氫燃料的研發是空巴研發的優先軸心。空巴早已在該公司研發的衛星和阿利安火箭（Ariane rocket）上使用了氫氣科技。

佛喜表示，研發使用無碳燃料的飛機並不需要「重大技術突破」，但生產技術仍需大約5年才能成熟，此外，還需再多花2年時間，才能讓供應商和工業場所做好準備，「因此我們可能會在2028年執行這項計畫」。

氫動力是只會排出蒸汽的乾淨燃料，但環保與否，得從用以製造氫的燃料碳足跡來觀察。

航空業造成的碳排放佔全球總量的3%，法國等歐洲國家投資數以10億計歐元發展環保氫，主要希望應用在高度污染的運輸業，但若飛機要使用氫做燃料，設計上須做些重大改變，因為氫燃料需要的儲存空間約是煤油的4倍。

法國政府已撥款15億歐元作為無碳飛機發展之用，這也是他們補助航空業計畫的一環。整體來說，法國打算投資70億歐元發展氫解決方案，鄰國德國撥款則高達90億歐元。

© 2020 AFP