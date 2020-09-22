美智庫報告：師法新疆 中國在西藏強推勞動計畫

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（法新社北京22日電） 華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）今天指控稱，中國正強制西藏農民和牧民參與勞動計畫，這些措施類似在新疆實施的勞動計畫。

詹姆士敦基金會發表報告警告，這些措施恐會在政治敏感的西藏地區造成「文化遺產喪失」。西藏位於中國偏遠西部，人口以佛教徒為主，這項計畫讓當地鄉村勞工轉至工廠就業。

西藏當局誇耀稱，這項計畫是脫貧手段，與中國國家主席習近平提出的2020年全民脫貧目標一致。

但詹姆士敦基金會研究人員表示，「軍事化職訓」也是對藏族進行意識形態灌輸及同化的一種形式。西藏人口有90%是藏族。

他們在報告中指出，2020年前7個月期間，西藏有超過50萬鄉村勞工接受培訓，主要是牧民及農民，每個縣都有配額。

這項報告並未提出前幾年的任何可供比較數據，但根據報告援引的一項2019年中國政府行動計畫指出，這些職訓計畫旨在逐漸灌輸「工作紀律、中國語言和工作倫理」。

報告提及，達到工人聘用配額的企業，最多可獲得人民幣50萬元。這項計畫也鼓勵農民和牧民把他們的牲口及土地交給大型國營合作社。

報告作者曾德恩（Adrian Zenz）寫道：「在北京日益同化少數民族政策的脈絡下，這些政策很可能會促成語言、文化和精神遺產的長期喪失。」

報告指稱，將近5萬人已被轉移到西藏其他地區，有3000多人被送往中國其他地區。這與新疆地區的勞動計畫類似。

© 2020 AFP