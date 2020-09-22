聯合國大會總辯論冷清揭幕 視訊峰會討論疫情

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（法新社紐約22日電） 聯合國大會是世界領袖發表演說及展開全天候外交的年度盛會，但今天的高層級總辯論首日卻在安靜大廳揭開序幕，各國領袖將舉行視訊峰會處理全球疫情危機。

聯合國總部所在地紐約曼哈頓中城（Midtown Manhattan），這次將不會充斥熱鬧車隊，預期也不會有突破性會議。

取而代之的是，聯合國已請求各國領袖發送預錄訊息，將於接下來一周的大會上播放，各國代表團可派一名戴口罩外交官與會。

東道主美國總統川普已放棄親自出席大會機會，在低調外交官面前發表演說，不太可能成為他11月大選爭取連任策略的一部分。

聯合國峰會往常都會吸引全球約1萬人參與，但目前各國為防疫已實施嚴格入境要求，那樣的景象令人難以想像。一些駐聯合國外交官懷疑，在無法面對面開會以及折衝協商情況下，究竟能取得多少成果。

儘管如此，聯合國仍在峰會外推行主題會議，同樣以視訊進行，處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、氣候變遷、生物多樣性、利比亞及黎巴嫩政治動蕩等重大議題。

但各國領袖在演說中激烈交鋒的機會也將減少。聯合國希望避免任何技術上混亂場面，已要求世界領袖提前4天提交演說影片，意味將不會有最後一刻突發性進展或反應。

© 2020 AFP