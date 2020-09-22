艾倫秀遭控工作環境惡劣 主持人首度公開道歉

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（法新社紐約21日電） 美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）被離職員工爆料工作環境惡劣，她的招牌節目「艾倫秀」因此陷入數個月爭議。今天第18季新節目開播，她也首度公開道歉。

美國媒體Buzzfeed News今年夏天接連刊登「艾倫秀」（Ellen Show）數名員工爆料的報導，詳述員工面臨的恐懼文化，包括主管採取不恰當性行為、種族歧視和恐嚇等。

報導刊出前，社群媒體已流傳艾倫狄珍妮絲難相處的謠言和事例，跟她散播正能量的節目塑造的暖心親民形象相距甚遠。

艾倫狄珍妮絲在今天節目開場獨白時說：「我想對受到影響的人說，我真的很抱歉。我知道我的地位擁有特權和勢力，也了解這伴隨責任。因此我對我節目內部發生的事會負起責任。」

艾倫狄珍妮絲還說，「艾倫秀」母公司華納媒體（Warner Media）進行內部調查並做出「必要改變」後，她的節目進入「新篇章」。但她未進一步透露關於任何重組的細節。

「艾倫秀」有3名高層工作人員8月遭到開除，分別是執行製作人葛拉文（Ed Glavin）、聯合執行製作人諾曼（Jonathan Norman）和首席編劇李曼（Kevin Leman）。

艾倫狄珍妮絲今天並自嘲說：「以身為『友善待人』女士為人所知，是個棘手處境。因此如果有人想改稱號或幫自己取綽號，我給你們一些建議：不要用『友善待人』女士。別這麼做。」

艾倫狄珍妮絲又說：「真相是，我就是你們在電視上所見的那個人。」間接否認外界指控她私下為人和舞台上刻意營造的陽光形象大相逕庭。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）

© 2020 AFP