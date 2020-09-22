艾美獎遠距頒獎廣受好評 但收視仍創新低

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（法新社洛杉磯21日電） 儘管製作團隊克服技術挑戰，順利舉行創新且廣受好評的美國電視圈最高榮譽艾美獎「遠距」頒獎典禮，但美國廣播公司（ABC）今天證實，收視率再創新低。

因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，在加州洛杉磯舉行的第72屆艾美獎頒獎典禮會場空無一人，入圍者和獲獎人透過視訊連線參與，平均僅610萬戶收看。

幾乎所有主要頒獎典禮都面臨收視下滑問題，去年艾美獎收視戶平均690萬，2018年收視戶則有1020萬。

今年有3個節目風光抱回多項大獎，反烏托邦戲劇「守護者」（Watchmen）囊括11項大獎；媒體家族史詩「繼承之戰」（Succession）勇奪戲劇類最佳影集獎；怪誕喜劇「富家窮路」（Schitt's Creek）則橫掃喜劇類7大獎項，包括喜劇類最佳影集獎。

美國廣播公司試圖對收視率下滑做出正面解釋，認為在防疫封鎖措施實施數個月後，多數主要職業聯盟陸續恢復開打，艾美獎受到滿滿的運動賽事包夾。

美國廣播公司在聲明中表示，艾美獎頒獎典禮「首度正面迎擊國家廣播公司（NBC）的『周日足球之夜』（Sunday Night Football）和透納電視網（TNT）轉播的NBA季後賽」，不過這3小時美國廣播公司吸引的收視戶仍是4月以來最多。

美國廣播公司還說，社群媒體用戶與艾美獎頒獎典禮的互動多於去年。

今年的艾美獎由吉米金摩（Jimmy Kimmel）在空蕩蕩的會場中主持，身穿燕尾服造型防護衣的頒獎人負責頒獎給獲獎人，廣受好萊塢媒體好評。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP