鮑爾：唯有民眾對疫情感到安全 美國經濟才能復蘇

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（法新社華盛頓21日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾明天起將在國會發表證詞，根據今天發布的講稿，鮑爾將表示，唯有民眾能安心重拾正常活動，美國經濟才能從COVID-19疫情帶來的衝擊復原。

鮑爾（Jerome Powell）未來3天將依序出席美國聯邦眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）和聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）召開的聽證會，說明聯準會如何因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的經濟萎縮。

為防止COVID-19疫情擴散，美國當局實施封鎖措施，商業活動因此紛紛暫停，造成數千萬民眾失業，美國第二季國內生產毛額（GDP）更創下史上最大年化跌幅紀錄。

儘管美國經濟有些部分已強勁復蘇，例如零售業與房市；但美境內疫情仍猖獗，國會對加碼紓困的討論又陷入僵局。

鮑爾明天將先和美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）聯袂出席眾院聽證會。根據今天預先發布的證詞，鮑爾將告訴眾議員：「唯有當民眾相信，重拾一系列廣泛活動是安全的，經濟才有可能全面復原。」

鮑爾還將表示：「未來發展將取決於疫情是否受到控制，以及各層級政府採取哪些政策行動。」

為抵擋COVID-19疫情衝擊，聯準會已祭出數兆美元流動資金，並大幅調降主要利率至幾近於零，還表明需要時將擴大行動。但聯準會只能放款，不能取代財政支出。鮑爾已數度呼籲政府採取更多支持經濟的措施。

美國國會3月曾通過規模2兆2000億美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act）。但對於祭出新振興方案，國會兩黨雖已協商數周，目前似乎仍見不到太多進展跡象。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

© 2020 AFP