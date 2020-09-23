加護病房躺了24天 納瓦尼終於出院

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（法新社柏林23日電） 位於德國柏林負責救治俄羅斯反對派領袖納瓦尼的夏里特醫院今天表示，納瓦尼經過一個多月的治療後終於出院。西方國家深信，納瓦尼遭到「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑攻擊。

法新社報導，夏里特醫院（Charite hospital）發布聲明說：「根據患者的復原進展和當前狀況，救治的醫師們認為完全康復是可能的。」

納瓦尼（Alexei Navalny）的發言人則表示，納瓦尼將「暫時」留在德國繼續接受治療。

現年44歲的納瓦尼是俄國反對派領袖及反貪腐運動倡議者，上個月他在西伯利亞登機後感到身體不適並在當地就醫，之後轉往柏林救治。

納瓦尼出院前，在夏里特醫院待了32天，其中24天是在加護病房度過。

德國政府表示，毒理學檢測提供了「明確證據」，證明他遭到蘇聯時期軍用級別神經毒劑「諾維喬克」攻擊，前俄國雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）2018年在英國索爾茲伯里（Salisbury）也遭相同的神經毒劑攻擊。

法國與瑞典也指出，他們的獨立檢測結果跟德國當局結論一致。

歐洲各國領袖已要求莫斯科當局給予解釋，德國總理梅克爾（Angela Merkel）說，「只有俄國可以且必須」就這起神經毒劑攻擊事件提供答案。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP