布干維爾大選 前叛軍指揮官當選首長

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（法新社巴布亞紐幾內亞莫士比港23日電） 巴布亞紐幾內亞自治區布干維爾（Bougainville）前叛軍指揮官托羅亞瑪今天當選自治區首長，並承諾將迅速採取行動，以確保脫離巴布亞紐幾內亞全面獨立。

布干維爾在公投壓倒性支持獨立後首次舉行的大選中，托羅亞瑪（Ishmael Toroama）當選自治區首長。他在布干維爾和巴布亞紐幾內亞內戰時擔任布干維爾革命軍（Bougainville Revolutionary Army）指揮官。

托羅亞瑪告訴法新社：「獨立計畫已經寫在布干維爾和平協議中，我們別無他途。」

「我不會那麼快獨立，但會馬上檢視我們可以從中央政府取得的權力。那些權力將用於重建經濟和全面解放人民。」

布干維爾與巴布亞紐幾內亞在1988年至1998年期間，經歷長達10年的內戰，這場內戰奪走2萬多條人命。雙方直至2001年才簽訂和平協議，協議內容包括布干維爾獨立公投。

當初布干維爾與巴布亞紐幾內亞之間的內戰是為了爭奪現在已經關閉的潘古納（Panguna）銅礦場的營收。巴布亞紐幾內亞的出口一度超過4成來自潘古納礦場。

© 2020 AFP