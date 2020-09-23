憂疫情升溫 亞股走勢分歧

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（法新社香港23日綜合外電報導）感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人數激增，各國政府祭出新防疫措施，加上美國尚未通過刺激經濟措施，引發投資人對經濟復蘇的擔憂，亞洲股市今天走勢分歧，未跟隨美股收漲。

11月美國總統大選的不確定性，以及中美關係持續緊張，使全球股市3月從谷底反彈後，這個月再度蒙上陰影。

美股昨天終結3連跌走勢收漲，主因投資人見機逢低買入，加上民眾可能又要被強制待在家中，帶動科技股走高。

上周全球新增的確診病例，飆升到將近200萬例，各國領導人一直努力想防止爆發新一波疫情，以免重新上演今年稍早全球各國實施防疫封鎖措施重創經濟的局面。

英國首相強生（Boris Johnson）宣布新的防疫限制措施，為了控制疫情，從24日起，英格蘭地區的酒吧和其他餐旅業場所必須在晚上10時結束營業，10月1日起逐步允許民眾入場觀賞現場體育賽事的計畫也取消。

東京股市微跌0.06%，台北股市下跌0.49%，雅加達股市下挫0.33%，曼谷股市挫跌0.29%，馬尼拉股市小跌0.03%。

香港股市上漲0.11%，上海股市上揚0.17%，威靈頓股市揚升0.82%，雪梨股市勁揚2.42%，首爾股市微漲0.03%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

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