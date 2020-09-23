日本業者將申請把法拉匹韋用於抗疫

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（法新社東京23日電） 日本富士軟片富山化學製藥公司今天說，第3期臨床試驗顯示，抗流感藥物法拉匹韋（Favipiravir，商品名Avigan）可縮短2019冠狀病毒疾病病患康復時間，將申請准許將法拉匹韋用來治療。

富士軟片富山化學（Fujifilm Toyama Chemical Co Ltd）在聲明中說，3月在日本展開的第3期臨床試驗現在已經完成。

在156名「分析對象」中，服用法拉匹韋的患者恢復期中位數為11.9天，而服用安慰劑的患者為14.7天。

這項臨床試驗將康復定義為，核酸檢測（PCR）不再能偵測到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒，與體溫、血氧飽和度和胸腔影像有關的癥狀也有改善。

富士軟片富山化學說，這項「隨機、對照組使用安慰劑的單盲比較研究」，沒有引發新的安全疑慮。

富士軟片富山化學說，現在將「仔細分析在試驗中取得的數據，並提出部分變更申請（Application for Partial Changes），以期最早在10月初納入額外指示」用藥。

法匹拉韋2014年獲批准在日本使用，但只能在爆發流感疫情且現有藥物無法有效解決時服用。

這種藥物現在還無法在市面上取得，只有在日本政府要求下才能製造與分配。

© 2020 AFP