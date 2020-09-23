法總統：全球不應任由美中鬥爭擺布

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（法新社紐約聯合國總部22日電） 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在聯合國發言時說，全球領袖不應任由美國與中國之間的權力鬥爭擺布，呼籲凝聚「現代新共識」來因應全球各項挑戰。

馬克宏透過影片在聯合國大會上說：「今日世界局勢，不能簡化為美中之間的對立，無論這兩強在全球份量有多重。」

馬克宏引用芭蕾術語說：「我們不須在一場『雙人舞』（pas de deux）中退而求其次，在無能共同體中當個可悲的旁觀者。」

馬克宏先前已警告，華府退出全球舞台，歐洲將有必要打造自己一套共同防禦戰略，並改變目前作法，減少仰賴美國和中國大廠來供應關鍵技術。

馬克宏告訴聯合國：「在技術、糧食或產業上完全依賴特定強權，將創造出種種弱點，破壞與全球穩定唇齒相依的各項平衡。」

他警告，新型冠狀病毒危機進一步削弱多邊主義的支持度，慫恿某些國家理直氣壯地不把聯合國命令或國際法放在眼裡。

他說：「這場疫情終有解藥的一天；但現代秩序崩壞將不會出現奇蹟療法。」

他說，「對聯合國來說，這波疫情無疑是場電擊」，呼籲各國領袖把握機會，「清楚羅列出我們的選項，並建立新的聯盟」。

他說，法國將着手深化與聯合國各個夥伴的合作關係，以確保「組織根基不會因為這波疫情而崩塌」。

他說：「多邊主義不僅是實踐信仰，在運作上也有其必要性。沒有任何一個國家能自行擺脫這場磨難。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

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