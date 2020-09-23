疫情拖慢美大選開票進度 FBI：恐有人趁機散播假消息製造分立

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（法新社華盛頓22日電） 美國大選即將在11月3日登場，聯邦調查局（FBI）和網路安全和基礎設施安全局（CISA）今天警告，有心人士可能會利用冗長的計票過程，來散播損及選舉結果可信度的假消息。

FBI和基礎設施安全局在聯合聲明中說：「外國勢力和網路犯罪分子可能在選舉期間創建新網站、更改現有網站及創造或分享相關社群媒體內容，來散播假消息。」

他們說，這類行動可能是企圖重挫選舉程序可信度，並破壞外界對美國民主制度的信心。

FBI和基礎設施安全局提到，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未歇，采郵寄投票的選民人數料將大增，地方選舉官員恐得花上幾天時間，才能完成計票並公布結果。

他們說，有心人士恐趁機發布有關選民被壓制、選舉舞弊，或是選舉設施有缺陷或遭駭客攻擊等消息，「目的是讓公眾相信選舉失去合法性」。

美國總統川普也一再質疑郵寄投票的公正性。

FBI和基礎設施安全局呼籲民眾再三查核自己看到、聽到的訊息，且消息來源應是獲認證且可靠的，例如選務官員。

他們也鼓勵民眾向FBI和社群媒體平台通報可疑訊息活動。

而研究員和社群媒體已偵測到有人試圖質疑選舉可信度，且不只一樁，幕後推手有些來自美國境內，有些來自境外。

美國情報官員最近表示，俄羅斯已有人透過社群媒體發布類似訊息，以削弱各界對美國大選的信心，並分化選民、製造對立。

「華盛頓郵報」今天報導，中央情報局（CIA）機密報告說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和高階幕僚「可能正在幕後指導」假消息活動，有部分目的是為了破壞川普對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝選的機會。

CIA拒絕置評。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP