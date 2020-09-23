白俄羅斯總統偷偷宣誓就職

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（法新社明斯克23日電） 白俄羅斯通訊社今天報導，白俄總統魯卡申柯事先沒有發布任何消息，秘密舉行了宣誓就職典禮，展開他的第6任期。

自從魯卡申柯（Alexander Lukashenko）聲稱在8月9日受爭議的總統大選勝選以來，首都明斯克（Minsk ）與其他城市相繼爆發反對他執政的大規模示威抗議，他也甚少公開露面。

白俄羅斯通訊社（BELTA）報導：「魯卡申柯已就任白俄羅斯總統，就職儀式正在獨立宮（Independence Palace）舉行。」

稍早立場超然的新聞通訊社報導，街道全面封鎖，魯卡申柯的車隊急速穿越明斯克市區，引發即將舉行就職典禮的揣測，只是沒有獲得官方證實。

這位66歲的領導人自1994年執政至今，他曾經搭乘直升機從空中俯瞰某次的抗議集會，聲稱示威者猶如「老鼠」。他下機時穿着防彈背心，手持俗稱AK-47的卡拉希尼科夫式（Kalashnikov）步槍。

魯卡申柯一直尋求俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的支持，蒲亭曾向他承諾，若有必要可派執法人員協助他，以及提供15億美元（約新台幣437億元）的貸款。

他的主要政敵、反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）聲稱勝選，但流亡立陶宛，於此同時，魯卡申柯抓捕或驅離其他主要的反對派政治人物。

© 2020 AFP