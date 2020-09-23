美財長：Q3經濟可望大幅回彈 振興方案仍不可免

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（法新社華盛頓22日電） 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天表示，美國經濟可望在第3季出現強勁反彈，但撥付額外支出仍有其必要。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，美國經濟陷入衰退，紓困振興方案協商迄今仍未有所突破，梅努欽與美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天連袂出席眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）聽證會。

梅努欽說：「我相信在零售業、新屋開工、成屋銷售和製造業強勁成長和商業活動增加等加持下，我們將在第3季看見經濟大幅回彈。美國經濟正以歷來危機後最快速度復蘇。」

但他也承認，「有些產業受疫情衝擊的程度特別嚴重，需要額外援助」。

美國第2季國內生產毛額（GDP）摺合年率萎縮31.7%，創下有史以來最大跌幅，但拜各州在疫情未歇之際重啟商業活動所賜，GDP料將強勢反彈。

疫情導致企業停工，引發大規模裁員潮，美國國會3月通過2.2兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（Cares Act），其中包括向小型企業提供貸款和補助計畫，以及每周額外發放失業救濟金。

然而，這項紓困法案已經到期，而民主黨和共和黨議員尚未就新的法案達成協議，聯邦參議院的民主黨人本月稍早封殺5000億美元的「瘦身版」刺激法案。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）昨天建議，美國經濟復蘇力道夠強勁，或許已不需撥付額外支出。

不過梅努欽赴眾議院委員會作證時表示，川普政府仍準備要通過新的紓困法案。

他說：「總統和我仍致力向美國勞工和企業提供支援。我認為具針對性的援助方案仍有其必要，政府已準備好要達成兩黨協議。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP