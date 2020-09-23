莫瑞關鍵三分彈擋湖人反撲 金塊西區決賽扳回一城

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（法新社奧蘭多22日電） 今天一路壓着對手打的金塊，在第4節險些翻船，但莫瑞砍進兩記關鍵三分彈，擋住湖人反撲，在他單節10分帶領下，金塊114比106擊敗湖人，在NBA西區決賽還以1比2落後。

美國職籃NBA西區冠軍賽，頭號種子洛杉磯湖人首戰126比114輕鬆擊敗第3種子丹佛金塊，次役湖人再靠戴維斯（Anthony Davis）的壓哨三分彈，105比103絕殺金塊，取得系列賽2比0領先。

今天第3戰首節，兩隊打來平分秋色，金塊在約基奇（Nikola Jokic）單節11分帶領下，以29比27領先湖人。次節金塊打出23比8開局，一度以52比35領先湖人17分，上半場打完也以63比53握有10分領先優勢。

下半場開打後，湖人一度將落後比數縮小到剩下5分，但金塊65比59領先之際，拉出6比0小高潮，將領先再拉開到兩位數差距，打完3節93比75領先湖人18分。末節湖人一波21比6攻勢，將落後縮小到3分差，但金塊在莫瑞單節攻下10分的帶領下穩住陣腳，最終仍以8分之差驚險取勝，目前在系列賽仍落後湖人1場。

莫瑞（Jamal Murray）攻下全隊最高28分並送出12次助攻，葛蘭特（Jerami Grant）貢獻26分，約基奇也繳出22分、10籃板的「雙十」成績，莫里斯（Monte Morris）則是進帳14分。

詹姆斯（LeBron James）今天有30分、10籃板、11助攻的「大三元」演出，戴維斯攻下27分，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、庫茲馬（Kyle Kuzma）分別獲得12分、11分。

© 2020 AFP