阻網路仇恨言論 臉書等網路巨擘與廣告主達協議

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（法新社華盛頓23日電） 臉書（Facebook）等網路巨擘已經跟廣告主就如何辨識仇恨言論等有害內容達成一項協議。網路仇恨言論爭議引發的僵局，一度讓臉書平台遭抵制。

這項協議列出了一套網路仇恨言論的通用定義。簽署協議的網路巨擘還包括推特（Twitter）和YouTube。

今年7月有數百個廣告主從臉書撤出廣告，其中包括知名消費品牌，他們響應「拒用仇恨牟利」（Stop Hate For Profit）運動。他們表示，臉書應該採取更多行動，消滅平台上的仇恨言論和假消息。

本月稍早，金卡戴珊（Kim Kardashian）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、凱蒂佩芮（Katy Perry）等名流，以暫停在Instagram和臉書發文24小時做為手段傳達類似訊息，以施壓社群媒體巨擘打擊仇恨言論和假消息。

世界廣告主聯盟（World Federation of Advertisers，WFA）今天聲明說：「臉書、YouTube和推特透過全球負責任媒體聯盟（Global Alliance for Responsible Media）與行銷商、廣告公司合作，同意針對仇恨言論和其他有害內容採用一套通用定義，合作監督業界改善這個重要領域的行動。」

全球負責任媒體聯盟由WFA成立，其中還包括其他大型商業組織。

根據WFA，協議的主要內容包括採用聯盟對於有害內容的通用定義、設立針對這類內容的檢舉標準、建立獨立監督機制並推出避免廣告出現有害內容的工具。

© 2020 AFP