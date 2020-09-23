NBA新球季2021年才揭幕 部分賽程與奧運重疊

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（法新社洛杉磯22日電） 由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發展仍充滿未知數，美國職籃NBA總裁席佛今天表示，新球季可能得到2021年1月才開打，這意味部分賽程將與東京奧運時間重疊。

席佛（Adam Silver）在美國有線電視新聞網（CNN）的小組會談中表示，聯盟希望下季能讓各隊恢復打滿82場的例行賽，且盼比賽場地可以安排在各隊原本的主場，並開放球迷進場觀賽。

但席佛也提到，如果這些計畫想要落實，那麼開季的時間就必須要從2020年12月再延到2021年1月。

席佛表示，在聽取美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）意見後，「最有可能的情況是，名稱雖然是2020-2021年賽季，但比賽要到2021年才開打」。

「我們先前曾說，新球季最早有可能在今年耶誕節展開。但當我了解更多，且今早從佛奇那裡聽到一些東西之後，讓我更相信最好延到（2021年）1月開賽。下個球季的目標，就是要（各隊）打滿完整的82場（例行賽）。」

疫情影響下，NBA的2019-2020賽季3月間喊停，直到7月才在佛羅里達州奧蘭多設立「泡泡」隔離園區，恢複比賽。

如果2020-2021球季直到1月才開打，幾乎可以肯定NBA最精彩的一部分，會與因疫情延至2021年7月23日開幕的東京奧運撞期。

席佛表示，這可能導致美國國家隊少了部分頂尖好手，但他說：「美國不乏優秀球員，可能發生的情況是，NBA前15強的選手可能無法參加奧運，但其他優秀選手還是有辦法披國家隊戰袍上場。」

美國新型冠狀病毒疫情堪稱全球最嚴重，確診總數超過680萬例，病故人數也突破20萬大關。

© 2020 AFP