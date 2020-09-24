傳法院駁回請求 法國前總統沙柯吉恐受審

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（法新社巴黎24日電） 法國法界消息人士今天表示，巴黎上訴法院已駁回法國前總統沙柯吉的請求，沙柯吉要求法院阻止指控他2007年競選活動使用利比亞政治獻金的調查。

這項裁決意味沙柯吉（Nicolas Sarkozy）及同夥可能會因涉嫌收受已故利比亞強人格達費（Moamer Kadhafi）政權數以百萬計歐元獻金而受審，不過沙柯吉仍可以上訴法國最高刑事法院。

現年65歲的沙柯吉否認調查新聞網站Mediapart 2012年所公布文件引發的指控。文件聲稱格達費同意給沙柯吉多達5000萬歐元（5800萬美元，或者按目前的彙率計算約6760萬美元）。

法官也調查黎巴嫩裔法國商人達凱丁（Ziad Takieddine）的指稱。達凱丁說他在2006到2007年間，曾替格達費將總計裝滿500萬歐元的多個手提箱交給沙柯吉幕僚長。

沙柯吉在2018年被控收賄、隱瞞侵吞利比亞公款和非法競選獻金。

沙柯吉和他手下的部長顧安（Claude Gueant）、沃斯（Eric Woerth）及賀德費（Brice Hortefeux）基於一些程序上的理由，質疑調查的合法性。

除了賀德費，其他人都被起訴。

沙柯吉還試圖在一些指控訴諸國家元首豁免權。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

© 2020 AFP