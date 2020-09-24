多重利空夾擊 亞股隨美股收盤挫低

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（法新社香港24日電） 連串利空因素形成完美風暴，打擊投資人信心：包括COVID-19疫情升溫、封鎖措施重現、經濟復蘇放緩及美國刺激措施協商停滯，美國股市昨天再度深跌，亞洲股市今天跟進收盤挫低。

隨着北半球進入秋冬季，外界擔憂第二波COVID-19（2019冠狀病毒疾病，新冠肺炎）疫情再起，各地將恢復嚴格的防疫限制措施，恐對經濟帶來重大打擊。

法國成為最新一個採取相關行動的歐洲國家，第二大城馬賽關閉酒吧餐廳並進入「最高警戒」，其他如首都巴黎等若干城市也祭出新限制。英國和西班牙的馬德里同樣已採取不同的封鎖措施。

美國交易商如今日益擔憂，境內染疫人數持續攀升下，美國也會採取類似行動。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在內的數名央行官員，都紛紛呼籲美國政府祭出新的刺激措施，以緩和疫情帶來的衝擊。

然而，美國國會山莊的政治人物協商仍困於僵局，達成協議的希望越來越渺茫，尤其是美國總統大選日期已近在咫尺。

AxiCorp全球市場首席策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出，聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）警告，美國經濟雖出現改善，但仍處於「深谷」，這番說法引發投資人恐懼。

美股三大指數昨天收盤全數深跌，重拾本月屢見的跌勢。賣壓蔓延到今天亞洲市場，香港、東京、上海、新加坡、曼谷和雅加達股市全數收跌超過1%，首爾、台北和孟買股市收盤跌幅更超過2%，雪梨、威靈頓和馬尼拉股市也都收挫。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP