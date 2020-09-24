對抗氣候變遷和嚴重空污 加州2035年起不賣汽柴油新車了

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（法新社舊金山23日電） 加州州長紐松今天宣布，加州計畫自2035年起禁止販售新出廠的汽油驅動客車和卡車，逐步淘汰傳統汽車並轉向電動車，積極減輕對化石燃料依賴，以對抗氣候變遷和嚴重空污。

州長辦公室說，加州碳污染有一半以上來自交通運輸，州內有部分地區的空氣為全國最糟。

加州的宏遠目標是以1990年為基準，在2050年前減少80%溫室氣體排放量，但近幾年來，交通運輸的碳排放量仍持續增加。

紐松（Gavin Newsom）說：「數十年來，我們一直讓車輛污染我們孩子和家人呼吸的空氣。」

「我們的汽車不該加劇野火和空污，讓充滿臟空氣的日子變多，也不該讓冰川融化，導致海平面上升，威脅我們寶貴的海灘和海岸線。」

這項行政命令要求加州在2035年之前，全面銷售新出廠的零碳排客車和卡車；在2045年之前，所有新販售的中重型卡車也必須為零碳排車輛。

紐松說，加州也鼓勵其他州採取類似行動。

州長辦公室說，原本駕駛汽油車的加州居民不會受到影響，二手汽油車也可繼續買賣。加州是美國主要汽車市場，佔美國所有汽車銷量大約11%。

紐松形容，這項舉措是一個經濟機會，將創造就業並促進美國汽車製造業發展。

氣候變遷導致樹木和灌木叢變得乾燥，使得毀滅性野火頻頻發生，加州、俄勒岡州和華盛頓州的野火今年已燒毀超過500萬英畝（200萬公頃）土地，奪走數十條人命，數十萬人被迫撤離家園。

總部位於加州的電動車先驅特斯拉（Tesla）22日說，公司正致力削減電池設計及製造成本，以加快全球轉向再生能源的腳步，目標3年後推出售價2萬5000美元（約新台幣73.6萬元）的自動駕駛車。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP