川普爭取佛州選民支持 對古巴采更嚴格貿易及旅行限制

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（法新社華盛頓23日電） 美國總統川普今天宣布，對古巴實施更嚴格的旅行及貿易限制措施。美國將於11月3日舉行總統大選，渴求連任的川普極力在擁有眾多古巴裔美國人的佛羅里達州爭取支持。

川普說，前往古巴的美國旅客，將禁止下榻古巴國營旅館，也不準將古巴產的蘭姆酒和雪茄放在託運行李攜入美國。

他表示：「這些行動將確保美元不會用來資助古巴政權，而是直接流入古巴人民手中。」

「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）報導，川普對古巴實施的制裁措施及對社會主義的持續抨擊，已使他獲得一大部分古巴裔美國選民的支持。

美國政府早已對古巴實施嚴格限制措施，不僅禁止人民前往古巴觀光，也禁止多數古巴產品進口。美國財政部詳列的新措施，只是稍微再縮緊限制，主要讓美國官方團體更難獲准造訪古巴。

川普今天是在一場為參與1961年古巴「豬灣事件」（Bay of Pigs Invasion）的老兵舉辦的活動中宣布新政。當年美國中央情報局（CIA）協助一些古巴人逃到美國，並支持他們入侵古巴，以推翻古巴領袖卡斯楚（Fidel Castro），但計畫失敗。

川普批評前任總統歐巴馬對古巴採取的畫時代開放及雙邊關係正常化政策，藉此攻擊民主黨籍總統競選對手拜登（Joe Biden）。川普自2017年就任以來，扭轉了許多歐巴馬任內對古巴的政策。

川普的新措施明白顯示，他很在意關鍵選區佛州的選情。他與拜登在佛州的支持度不相上下，兩人都極力爭取當地龐大西班牙語裔族群的選票，其中包括許多古巴裔美國人。

川普聲稱：「重要的是民調數字。我的西語裔族群支持度已經破表。」

© 2020 AFP