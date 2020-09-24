搶救困難 澳洲救援人員無奈安樂死擱淺鯨魚

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（法新社澳洲麥誇利港24日電） 澳洲塔斯馬尼亞島周邊海域驚傳大批鯨魚擱淺，至少380頭已死亡。由於鯨魚體型龐大拯救不易，救援人員別無他法，今天開始安樂死部分仍倖存的鯨魚。

自大批領航鯨於4天前被發現擱淺在塔斯馬尼亞崎嶇西部海岸外沙洲以來，共有88頭已獲救；但隨着救援窗口關閉，預料鯨魚死亡數量將會攀升。

塔斯馬尼亞公園與野生動物服務處（Parks and Wildlife Service）經理德卡（Nic Deka）說：「我們研判還有一些鯨魚尚能移動，救援行動很可能持會續到明天，並極力搶救那些最有希望存活以及成功救援機率最高的鯨魚。」他同時讚揚救援人員執行搶救任務的辛勞。

領航鯨的體長可達6公尺，重達一噸，屬於高度群居動物。

有些鯨魚拒絕被救援，或在獲救後又嘗試游回仍擱淺的鯨群所在，造成二度擱淺。這使得鯨魚遭受莫大痛苦，救援當局表示，他們因此被迫對至少4頭鯨魚執行安樂死。

救援人員目前正利用配備特殊吊索的船隻，努力將20至25頭半擱淺鯨魚引導回海中。

但愈來愈重要的是，該如何安全處理將近400頭已死亡鯨魚的屍體。德卡指出，倘若把屍體留在擱淺水域，它們會「腫脹並載浮載沉」，造成航行危險、污染海灣，還可能引來鯊魚和其他掠食者。

儘管科學家數十年來致力研究鯨魚擱淺問題，但大批領航鯨集體擱淺的原因依然成謎。部分研究人員指出，領航鯨或許是受到岸邊食物吸引而偏離航道，或者是跟隨一兩頭迷途成員而造成集體擱淺。

海洋生物學家卡里昂（Kris Carlyon）稱，這是「自然現象」，在澳洲南部與鄰國紐西蘭定期會傳出鯨魚擱淺事件。他說：「針對這些擱淺事件，我們當然會介入救援。但就未來的預防性措施而言，我們能做的確實有限。」（實習編譯：張懷�u/核稿：劉學源）

© 2020 AFP