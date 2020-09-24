梅根似替拜登催票 川普光火：我不是她粉絲

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（法新社華盛頓23日電） 英國哈利王子和妻子梅根今天呼籲美國人踴躍投票，似暗示選民要票投民主黨候選人拜登；總統川普當然不是滋味，除了回嗆「我不是她粉絲」，還不忘祝哈利「好運」，酸味十足。

身為美國公民的梅根（Meghan Markle）今天在美國廣播公司（ABC）黃金時段特別節目中，敦促美國人踴躍投票。她告訴觀眾：「『這是有生之年最重要的選舉』，這句話我們每隔4年就會聽到，但今年這場真的是。」

她在報導「時代」（Time）2020百大影響力人物的特別節目中表示：「我們去投票，就是把價值觀付諸行動，讓聲音被聽到。」

坐在梅根身旁的哈利（Prince Harry）也說：「隨着11月腳步接近，我們必須拒絕仇恨言論、假新聞以及網路負面訊息。」

這是夫婦倆離開英國後首次在電視節目同台，兩人都沒有直接提及川普或拜登，但有人解讀說，他們其實暗批川普。

川普今天出席白宮記者會時被問及影片，記者告訴川普，夫婦倆「基本上是鼓勵大家票投拜登」。

川普先是回應「我不是她粉絲」，之後還不忘酸溜溜補上一句，「祝哈利非常好運，因為他會需要的」。

正式頭銜為「薩塞克斯公爵和公爵夫人」（Duke and Duchess of Sussex）的哈利夫婦今年稍早退出王室後移居北美，現居加州。

© 2020 AFP