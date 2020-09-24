汽車大廠告美政府 要求停徵關稅並返還稅金

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（法新社紐約23日電） 特斯拉（Tesla）、富豪（Volvo ）、福特（Ford）和賓士（Mercedes-Benz）等汽車大廠今天就課徵中國貨物關稅一事對美國政府提告，要求連帶利息退還進口貨物的關稅。

近日在美國國際貿易法庭（Court of International Trade）提出的這份告訴，關注美國貿易代表署（US Trade Representative）對中國進口貨物課徵關稅的問題，特斯拉還在訴狀中描述這項措施「專斷、善變，且濫用裁量權」。

華府和北京當局之間存有更大規模的貿易爭端，上述汽車製造商要求美國政府取消關稅，並退還進口貨品被課徵的任何稅金。

賓士在訴狀中指控美國政府「發動空前、無節制也無限制的貿易戰，衝擊來自中華人民共和國價值5000億美元的進口貨物」。

德國汽車大廠賓士主張，美國法律「並未授權被告從事不論時間長久、不論採取何種手段的大規模貿易戰爭」。

美國貿易代表署辦公室官員萊特海澤（Robert Lighthizer）並未回應法新社提出的置評要求。

美國川普政府與中國的貿易衝突已持續數月之久，美方還課徵關稅，作為讓國內製造業者不再使用中國科技的部分手段。

中國是全球最大汽車市場，也是許多汽車製造業者的主要成長動力，尤其是電動車製造商特斯拉。特斯拉有意從中國減少二氧化碳排放量的宏遠目標中獲利。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP