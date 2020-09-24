澳洲研究：中國在新疆設立逾380座拘留中心

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（法新社雪梨24日電） 澳洲智庫今天公布研究指出，中國在新疆設立超過380個拘留中心，比先前所估算的多很多，近年甚至還陸續擴建。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）表示，在新疆發現超過380個「疑似拘留設施」，中國在那裡關押100多萬維吾爾人和其他多為突厥語系穆斯林的居民。

根據澳洲研究人員，這些設施的數目比先前估算多大約4成，儘管中國宣稱許多維人已獲釋，拘留營的數目卻仍持續增加。

戰略政策研究所運用衛星影像、目擊者說法、媒體報導與官方文件指出，「2019年7月到2020年7月之間，至少看到61座拘留中心新建和擴建設施」。

2020年新建中的設施多了14座，約70座的圍籬或圍牆已經拆除，可見其用途已經變更，或設施已經關閉。

美國議員最近以新疆地區疑似系統性強迫勞役為由，通過法案禁止新疆商品進口美國。

但北京近來發表白皮書為其新疆政策辯護，文件宣稱新疆的訓練計畫、工作計畫和更好的教育，意味新疆的生活已經改善，而這些所謂的訓練中心，是消滅極端主義的必要設施。

澳洲戰略政策研究所發布上述最新報告後，中國政府喉舌「環球日報」（Global Times）引述「消息人士」指出，替研究所撰寫這份報告的漢密爾頓（Clive Hamilton）與周安瀾（Alex Joske）將不得入境中國。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP