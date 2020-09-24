白俄總統秘密就職 歐洲聯盟：缺民主合法性拒絕承認

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（法新社布魯塞爾24日電） 歐洲聯盟（EU）外交首長今天表示，歐盟拒絕承認魯卡申柯為白俄羅斯總統，因為他的就職程序缺乏「民主合法性」，歐盟當局正在檢視與白俄政府的關係。

法新社報導，魯卡申柯（Alexander Lukashenko）昨天秘密宣誓就任總統，再度引發西方國家譴責以及白俄境內大規模示威抗議。白俄自8月9日舉行引發爭議總統大選以來，頻頻爆發大規模示威抗議。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）發表聲明指出，這場選舉既不自由也不公正，「歐盟不承認造假結果」。

波瑞爾表示：「因此，魯卡申柯聲稱的所謂『就職』及新民意授權，『缺乏任何民主合法性』。」

波瑞爾指稱：「白俄大批民眾自大選以來，在眾多空前和平示威中表達意志，這場『就職」完全抵觸他們的意志，只會進一步加劇白俄的政治危機。」

他提及，歐盟支持白俄人民有權「由他們透過新的包容、透明和可信選舉自由選出的人士來代表白俄羅斯人」。

他表示，歐盟再次全力支持白俄和平示威活動以及他們對於新選舉的呼籲，「即使白俄當局進行了殘酷鎮壓」。

波瑞爾又說，歐盟再次促請白俄當局「立即避免針對白俄人民採取進一步鎮壓和暴力行為，並立即無條件釋放包括政治犯在內的所有被拘禁人士。」

© 2020 AFP