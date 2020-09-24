蓬佩奧痛批北京煽動美國種族情緒 意圖製造事端

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（法新社威斯康辛州麥迪遜23日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天指控中國，試圖藉由批評種族歧視，挑起美國的事端。

對中立場鷹派着稱的蓬佩奧今天來到重要的搖擺州威斯康辛州，難得地對州議員發表演說。

他在威州州議會大樓內告訴同黨的共和黨議員，中國共產黨「認為，他們可以用種族歧視的叫喊聲，蓋過美國人要求究責的聲音」。

他提及最近數月因種族歧視爆發示威的3座城市，「他們想挑起明尼阿波利斯（Minneapolis）、波特蘭（Portland），還有威斯康辛州基諾沙郡（Kenosha）這裡所見的動亂。」「讓人作惡，我們不能任由那發生。」

蓬佩奧援引中國外交官寫給威州某議員的信件，來證明中國的意圖。

這封信寫道，北京「堅決反對種族歧視」，以及因為武漢肺炎對中國共產黨產生的「仇外情緒」。

蓬佩奧說：「美國對中國共產黨的疫情處理義憤填膺，和種族一點關係都沒有，而是和公民喪命、孩子不能上學以及工作流失大有干係。」

「中國共產黨深知這點。」

美國總統川普把武漢肺炎稱為「中國病毒」，被衛生專家認為是在「污名化」中國。

美國常常批評中國人權紀錄，包括監禁公民的舉動。根據目擊者和社運人士說法，超過100萬維吾爾人和其他突厥語系的穆斯林在新疆遭到關押。

因此5月間明尼阿波利斯發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）命喪警察之手事件，引爆示威並讓人重新注意起種族歧視問題後，中國官方媒體逮到機會，馬上迫不及待地回批美國。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP