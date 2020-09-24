衝著川普？YouTube在討論通訊投票影片附上告示

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（法新社舊金山24日電） 隨着11月3日美國總統大選逼近，谷歌（Google）旗下熱門影音分享平台YouTube宣布，今天起將在任何討論美國通訊投票的影片上加入資訊告示，以減少不實訊息散播。

YouTube表示，通訊投票將列入他們認為容易出現謬誤內容的影片主題清單，清單上其他主題包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和登陸月球。

YouTube負責政府事務的副總裁米勒（Leslie Miller）在部落格貼文中表示：「這代表在討論通訊投票的影片下方，你將見到一個資訊告示，引導你到支持兩黨的智庫『兩黨政策中心』（Bipartisan Policy Center）提供的權威資訊。」

YouTube還告訴法新社，無論這類影片當中發言者是誰，或是誰將影片上傳，都會出現這樣的告示，即使是美國總統也一樣。

美國總統川普曾發言抨擊通訊投票，卻未提供證據支持自身論點，他也參與過通訊投票。其他社群媒體平台已曾將川普宣稱通訊投票不可靠的言論，標示為有誤導之嫌。

米勒還說，YouTube已禁止含有在投票上誤導民眾或「鼓勵干擾民主程序」等內容的言論。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP