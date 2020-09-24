非裔女遭警槍殺無人被起訴 美國運動員齊呼不公

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（法新社邁阿密23日電） 美國肯塔基州3名警察3月闖入民宅並開槍擊斃屋內非裔女子，如今卻僅一人依不相關罪名遭起訴。NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯等美國體壇人士今天齊聲高呼不公。

3名警察當時在肯州的路易維爾（Louisville）着便衣持搜索票，半夜破門進入非裔女性泰勒（Breonna Taylor）的公寓，並造成泰勒遭槍擊身亡。

肯州州檢察長今天宣布，其中2名對泰勒的公寓開槍的白人警察，因有正當理由動武，因此不會遭到起訴；另一名警察則因開槍危及泰勒的鄰居而遭起訴。

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊前鋒詹姆斯（LeBron James）聞訊後在推特發表連串貼文，表達內心沮喪。

他寫道：「我今天啞口無言！我震驚、受傷、難過、生氣！我們要的是泰勒獲得正義，但得到正義的卻是她鄰居公寓的牆，而非她美好的生命。」

NBA金州勇士隊教練柯爾（Steve Kerr）也告訴運動新聞網站「運動員」（The Athletic）：「這很令人沮喪。這真叫人灰心。」

他說：「我不斷想到這一代的美國孩子，無論他們膚色為何。難道這是我們希望教育他們的方式嗎？這是我們想要居住的國家嗎？暴力如此泛濫，卻無人須負責，我們也無法讓任何人負起責任，這真令人沮喪。」（譯者：蔡佳敏/核稿：張正芊）

© 2020 AFP