NBA東區決賽新秀赫洛砍37分 熱火擊退綠衫軍聽牌

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（法新社奧蘭多23日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火新秀赫洛（Tyler Herro）轟下生涯最高37分、巴特勒貢獻24分，今晚助熱火以112比109擊退波士頓塞爾蒂克，在東區冠軍賽取得3比1領先優勢。

年僅20歲的赫洛持續在季後賽大放異彩，今天替補上場3分球10投5中。德拉吉奇（Goran Dragic）攻下22 分，阿德巴約（Bam Adebayo）挹注22分與12籃板。

塔特姆（Jayson Tatum）砍下塞爾蒂克最高的28分，全都是在下半場斬獲。布朗（Jaylen Brown）挹注21 分。

綠衫軍的沃克（Kemba Walker）得到20分，海沃德（Gordon Hayward）貢獻14分，史瑪特（Marcus Smart ）繳出10分與11籃板表現。

第4節比賽剩下4分09秒時，赫洛命中第5顆3分球，助熱火取得98比90領先。

之後，布朗也不遑多讓投進一顆3分球，加上史瑪特上籃得分，綠衫軍將比分追到僅差3分。不過，熱火的德拉吉奇與巴特勒（Jimmy Butler）各自進球，再將差距拉大到7分。

塔特姆命中3分球後，德拉吉奇、赫洛再度進攻得分，比賽結束前56.2秒，熱火取得9分領先。

哨響前16秒，塞爾蒂克靠着布朗的3分球，再將比分拉近到3分之距，但後來赫洛與巴特勒兩罰皆中，再度拉開差距，熱火終場以112比109勝出。

© 2020 AFP