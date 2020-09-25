亞股走勢分歧 市場關注美新振興方案進展

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（法新社東京25日電） 亞洲股市再度經歷動蕩的一周，今天收盤走勢分歧，市場日益關注美國新振興方案在國會卡關，以及新增病例攀升引發當局實施新防疫封鎖措施。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin ）和聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，政府的優先要務應該是提供小型企業負擔得起的貸款，以及對數以百萬計目前仍失業的美國民眾提供進一步援助。

聯準會主席鮑爾告訴告訴國會議員，拜所得補助之賜，現在的經濟表現比預期好。但仍然需要更多的財政援助。

他說：「風險在於他們的錢將會花完，終究必須勒緊褲帶，甚至可能失去房子。這些是沒有採取進一步行動，可能出現的不利風險。」

美國上周申請失業救濟人數超乎預期，凸顯出新振興紓困方案的必要性。隨着新增確診病例攀升，美國經濟復蘇時好時壞。

亞洲股市今天多收高，日股日經指數收漲0.51%；首爾股市收漲0.27%；澳洲股市收漲1.51%；雅加達股市勁揚2.13%；紐西蘭股市收漲0.92%；新加坡股市收漲0.88%。

港股恆生指數收挫0.32%；上海綜合股價指數收跌0.12%；深圳綜合股價指數收跌0.23%；曼谷股市收跌0.20%。

© 2020 AFP