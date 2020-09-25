俄羅斯反對派領袖納瓦尼 傳已遭當局凍結資產

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（法新社莫斯科24日電） 俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的發言人今天表示，納瓦尼中了神經毒劑後仍在昏迷期間，俄羅斯法警便已凍結他持有的一戶公寓財產和銀行帳戶。

納瓦尼8月20日在一架班機上昏倒，2天後被送到德國柏林一所醫院治療，並驗出中了蘇聯研發的諾維喬克（Novichok）神經毒劑。醫院說他7日才從昏迷蘇醒。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）指出，納瓦尼的財產之所以遭沒收，與一宗有利於「莫斯科學童」（Moskovsky Shkolnik）學生餐廳公司的訴訟判決有關。這家公司據稱與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）密友、俄羅斯大亨普里格津（Yevgeny Prigozhin）有關聯。

納瓦尼的團隊曾拍攝調查影片，指控「莫斯科學童」供應被污染的食物給首都莫斯科的數家幼兒園，導致數十名兒童腹瀉。

莫斯科法院去年做出判決，命令納瓦尼、盟友索波爾（Lyubov Sobol）和納瓦尼成立的反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation），合並支付近8800萬盧布（約新台幣3213萬元）賠償金給「莫斯科學童」。

亞爾米許透過聲明影片表示，俄羅斯法警8月27日便宣布禁止納瓦尼在莫斯科郊區一戶公寓的持有產權交易；「同一時間，納瓦尼的帳戶也遭到凍結。」

政治分析家斯坦諾瓦亞（Tatyana Stanovaya）指出，這是俄羅斯為嚇阻納瓦尼返國的動作之一。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP