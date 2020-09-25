全球超過98萬人病歿 逾3229萬例確診

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（法新社巴黎25日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間25日11時（台灣25日晚間7時），全球至少98萬4068人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少3229萬8410例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2214萬1000人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球24日通報新增5730人病歿、31萬2068起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1141死）、美國（846死）與巴西（831死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計20萬2827人病故、697萬9937例確診，至少271萬183人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（13萬9808人喪生、465萬7702例確診）、印度（9萬2290人喪生、581萬8570例確診）、墨西哥（7萬5439人喪生、71萬5457例確診）及英國（4萬1902人喪生、41萬6363例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有97人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（67人）、玻利維亞（67人）及巴西（66人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計33萬2701死、902萬315例確診；歐洲累計22萬8459死、512萬8975例確診；美國和加拿大共計21萬2113死、712萬8683例確診。

亞洲共計13萬1533死、766萬5710例確診；中東地區共計4萬3622死、188萬3757例確診；非洲共計3萬4706死、143萬9657例確診；大洋洲共計934死、3萬1321例確診。

© 2020 AFP