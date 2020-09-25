川普執意選前提名新任大法官 抗議群眾報以噓聲

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普今天前往聯邦最高法院向上周病逝的大法官金斯柏格致哀，部分群眾不滿川普執意在11月總統大選前提名新任大法官，朝川普大吼「尊重她的遺願」。

川普戴着黑色口罩，在聯邦最高法院台階頂端，與第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）神情肅穆地站在覆蓋國旗的金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）棺木之後，聚集在台階末端街道上的抗議群眾則高喊「尊重她的遺願」、「投票讓他下台」等口號，川普看起來對群眾鼓噪並無反應。

川普之後返回白宮接受媒體訪問時說，他和梅蘭妮亞「從我們站的地方，幾乎聽不到（群眾聲音）」；白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）則譴責群眾喧鬧，她說：「我認為，當總統向金斯柏格大法官致哀時，這麼做很惡劣也很不敬」。

川普並不常表彰政治對手，他前往聯邦最高法院向自由派的金斯柏格致哀是很罕見的舉動；而且他也極少在公開場合戴口罩，還常嘲笑民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）這麼做。

金斯柏格18日因胰腺癌併發症逝世，享壽87歲。全國公共電台（National Public Radio）報導，金斯柏格臨終前囑咐孫女史培拉（Clara Spera）說，她「最大的願望是等到新任總統就職後再找人接替遺缺」。

但川普不顧金斯柏格的期望及民主黨的反對，持續推動在選前填補大法官職缺的計畫。他今天接受福斯新聞電台（Fox News Radio）訪問時說：「我想（程序）會非常、非常迅速。」

川普先前承諾要提名女性為新任大法官，白宮也一直忙着檢視可能人選。

美國聯邦最高法院共有9名大法官。依規定，大法官由總統提名、經參議院同意後任命，屬終身職；目前參議院由川普所屬的共和黨掌握多數。

川普正在5名女性之中考量，預定於美東時間26日下午5時（台灣時間27日清晨5時）在白宮公布提名人選。

川普這次提名，將使得聯邦最高法院由保守派佔多數的情況更加穩固，未來數十年都不會改變。

在野的民主黨要求等大選後再補上大法官職缺，因為川普未必能成功連任；但川普說，職缺必須補上，以防大選出現爭議、最終須由聯邦最高法院裁定。這種可能性已在華府引發緊繃氛圍。

民主黨無法阻止參議院就川普提名的人選進行表決，但拜登形容這是川普「濫權」，民主黨人在政治上將不會放過共和黨人。

© 2020 AFP