巴黎傳持刀砍人 警逮一嫌

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎25日電） 法國巴黎市警方今天表示，嘲諷雜誌「查理周刊」原本的辦公室外發生兇嫌持刀攻擊事件，導致4人受傷後，目前已逮捕作案的一名嫌犯。

根據警方表示，嫌犯是在廣闊的巴士底廣場（Place de la Bastille）附近被捕。

法國反恐檢察官辦公室表示，已就這起持刀攻擊案展開調查，嫌犯將因「與恐怖主義有關的謀殺未遂」、「與恐怖分子共謀」等行徑接受訊問。

2015年法國接連發生3起極端仇恨犯罪，震驚全球。1月7日塞德．果艾齊（Said Kouachi）和柴瑞夫．果艾齊（Cherif Kouachi）兄弟犯下「查理周刊」（Charlie Hebdo）攻擊慘案，造成12人喪命。

隔天，另一位恐怖份子柯利巴里（Amedy Coulibaly）先是在巴黎近郊殺害一名警察，9日更在巴黎東部猶太超市Hyper Cacher劫持人質，並行刑式槍殺4名猶太人。

柯利巴里已在現場遭黑豹特警隊擊斃，塞德和柴瑞夫．果艾齊兄弟也在逃亡途中遭憲兵特勤隊圍捕殲滅。

5年後，法國重罪法庭（la cour d’assises）於本月2日首次開庭審理這3案，傳喚200位關係人以及150位證人與專家。3案正在審理之際，又發生兇嫌持刀攻擊案。

© 2020 AFP