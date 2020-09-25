數會員國重啟嚴格防疫措施 歐盟：疫情惡化

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（法新社斯德哥爾摩24日電） 歐洲聯盟今天發出警告，指西班牙和數個歐盟會員國，目前2019冠狀病毒疾病疫情，比3月時的高峰期還要嚴重。在此同時，歐洲和其他國家重新實施嚴格的防疫措施。

法國昨天才宣布強化防疫措施，特別是針對疫情嚴重的地中海城市馬賽（Marseille），今天就爆增逾1萬6000人染疫，創下單日新增確診病例新高紀錄。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）警告，除非民眾願意維持社交距離並配戴口罩，讓新增病例數能降低下來，否則再度於雅典施行新一波封鎖恐將在所難免。

以色列上周在第2波全國封鎖中關閉學校，並對工作場所和娛樂活動施行限制措施，今天更進一步強化相關規定。

由於以色列的人均感染率是全球最高的，該國抗疫之際，多數工作場所和市場將關閉，禮拜和示威抗議將受到嚴格限制。

即便疫情爆發初期就已採取嚴格的措施，但截至目前為止，還是有超過3000萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、逾95萬人因染疫喪命，使企業癱瘓，並讓世界陷入衰退。

國際貨幣基金（IMF）今天表示，相較6月，現在的經濟前景更為光明。IMF發言人表示，全球經濟已有部分「開始好轉」。

但他強調，全球經濟前景仍舊「充滿挑戰」。

美國經濟正與全球最嚴重的疫情搏鬥，但其中也有少部分的好消息，那就是8月的房屋銷售成長了4.8%。

© 2020 AFP